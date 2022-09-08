هربًا من الحريق.. إصابة طفل قفز من الدور الخامس بعقار في الإسكندرية

أُصيب طفل بكسورٍ بالغة بعدما قفز من نافذة المطبخ بشقته السكنية الكائنة بالطابق الخامس بعقار بمنطقة الدرايسة غربي الإسكندرية، هربًا من حريق نشب بها.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الأخير بعقار بمنطقة الدرايسة، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبيَّن من المعاينة أن الشقة بعقار مكون من 5 طوابق كل طابق به 4 شقق سكنية ونشوب الحريق في شقة بالطابق الأخير مساحتها حوالي 100 متر غرفتين وصالة.

وعقب المعاينة الأولية، تبيَّن أن الشقة يقطنها المدعو "عبد الراضي.ال.ع" 45 عامًا، عامل، وزوجته "نور الهدي.إ.م" 38 عامًا، ربة منزل، ونجليه "أنعام" 4 سنوات، و"إبراهيم" 9 سنوات.

وتسبب حدوث ماس كهربائي في شاشة التليفزيون بنشوب حريق بالصالة ما أدى إلى احتراق محتويات الصالة وأثناء الحريق قفز الطفل "إبراهيم" من شباك المطبخ بمنور العقار.

وأُصيب الطفل باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسري وكسر بالذراع الأيسر وكسر بالحوض وجرى نقله إلى مستشفى العجمي العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت الجهات المعنية التحقيق.