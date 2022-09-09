كل ما تريد معرفته عن مرض الاضطراب ثنائي القطب

نشره موقع "HEALTH" الطبي، تقرير حول الاضطراب ثنائي القطب، مشيرًا إلى أنه هو حالة طبية يمكن أن تؤثر على مزاجك، ويمكن أن يجعل الأشخاص في تباين من عاطفة شديدة إلى أخرى، ويتم تصنيفها حسب نوبات الارتفاعات الشديدة، أو الهوس أو الانخفاضات الشديدة، والاكتئاب.

ولفت التقرير، إلى أنه إذا استمرت تقلبات المزاج لفترة طويلة، ولكنها ليست شديدة بما يكفي لتصنيفها على أنها اضطراب ثنائي القطب، وأنه يتم تشخيص بعض الأشخاص بأنهم مصابون باضطراب المزاج الدوري (شكل خفيف من الاضطراب ثنائي القطب).

كما يُعتقد أن حوالي 29 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطراب ثنائي القطب، كما أن هناك يوم سنوي يتم الاحتفال به في 30 مارس لزيادة الوعي بهذه الحالة (اليوم العالمي للقطبين).

ووفقًا للموقع هناك أنواع مختلفة من الحالة ، الاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول والاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني.

الفرق الرئيسي بين الاثنين هو شدة نوبات الهوس التي تسببها كل واحدة.

الذين يعانون من الاضطراب ثنائي القطب سوف يمرون بنوبة هوس كاملة، بينما أولئك الذين يعانون من الاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني سوف يعانون من نوبة هوس خفيف.

تتميز نوبة الهوس الخفيف بأنها أقل حدة من نوبة الهوس، ولا يحتاج المصابون بنوبة الهوس الخفيف عادةً إلى دخول المستشفى - في حين قد يكون هذا هو الحال بالنسبة لنوبة الهوس.

في هذه الأثناء، قد لا يعاني الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب من نوبة اكتئاب كبيرة، بينما يعاني الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني.

هل الاضطراب ثنائي القطب اضطراب في الشخصية؟

الاضطراب ثنائي القطب هو نوع من الاضطرابات النفسية أو المزاجية.

لكن اضطراب الشخصية ثنائي القطب (BPD) والاضطراب ثنائي القطب هما حالتان مختلفتان.

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية من اضطراب في الشخصية ، بينما يصنف المصابون باضطراب ثنائي القطب على أنهم يعانون من اضطراب المزاج.

يقول الخبراء أن اضطراب الشخصية الحدية في بعض الحالات قد يكون من الصعب علاجه.

ما هو اختبار الشخصية ثنائية القطب؟

إذا اعتقد طبيبك أنك مصاب بالمرض ، فعادةً ما يحيلك إلى طبيب نفسي.

ستُطرح عليك بعض الأسئلة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بالمرض ، وإذا كنت مصابًا ، فستناقش العلاجات الأكثر ملاءمة.

في معظم الحالات ، سيتم سؤالك عن أعراضك ومتى بدأت في تجربتها لأول مرة.

سيرغب الأطباء أيضًا في معرفة تاريخ عائلتك وما إذا كان أي من الأقارب قد عانى من مشاكل واضطرابات الصحة العقلية.

هناك علاجات متاحة تهدف إلى المساعدة في التعامل مع النوبات وتقليل تأثيرها على حياة الفرد.

مع العلاج ، يمكن أن تتحسن النوبات في غضون ثلاثة أشهر.

ما هي أعراض الاضطراب ثنائي القطب؟

يمكن أن تختلف الأعراض حسب الحالة المزاجية التي يمر بها الشخص المصاب حاليًا.يمكن أن تستمر كل نوبة ، سواء من الهوس أو الاكتئاب ، لبضعة أسابيع أو شهور.تشمل الأعراض خلال فترة الاكتئاب ما يلي:

نقص الطاقة

الشعور بالحزن أو الانفعال معظم الوقت

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية

عدم الثقة بالنفس

قلة الشهية

صعوبة النوم

أفكار انتحارية

تشمل الأعراض خلال فترة الهوس ما يلي:

المعاناة من مستويات عالية من الطاقة

لا تريد النوم

سهولة تشتيت الانتباه

الشعور بسعادة بالغة أو ابتهاج

وجود أفكار وهمية

اتخاذ قرارات متهورة مثل إنفاق مبالغ كبيرة من المال

قول أشياء خارجة عن طابع الشخصية

الشعور بأهمية الذات