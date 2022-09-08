أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 8-9-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم، أمام الجنيه المصري، ماعدا الدولار الذي واصل ارتفاعه طوال الأسبوع ليسجل ارتفاعات قياسية لأول مرة في تاريخه ويصل لحاجز 19.28 جنيه.

فيما استقرت أغلب أسعار العملات العربية وأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم في أغلب البنوك المصرية، وتشكل العملات الأجنبية مصدرا مهما لمصر لشراء الاحتياجات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.

وتشكل تحويلات المصرين من الخارج من العملات الأجنبية مصدرا جيدا للاقتصاد المصري، حيث تساهم في زيادة النقد الأجنبي، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من شهر يوليو 2021 إلى مايو 2022، بنحو 2.1 % لتصل إلى 29.1 مليار دولار، مقابل نحو 28.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان صدر من البنك المركزي في يوليو الماضي.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس، والتى جاءت على النحو التالى:

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع سعر دولار أمريكى​ 19.2222 جنيه مصري 19.2983 جنيه مصري سعر يورو​ 19.0012 جنيه مصري 19.0841 جنيه مصري سعر جنيه إسترلينى​ 21.9537 جنيه مصري 22.0541 جنيه مصري سعر فرنك سويسرى​ 19.4952 جنيه مصري 19.5843 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.2659 جنيه مصري 13.3211 جنيه مصري سعر اليوان الصينى​ 2.7552 جنيه مصري 2.7668 جنيه مصري سعر كرون دنماركي 2.5527 جنيه مصري 2.5796 جنيه مصري سعر كرون نرويجي 1.9053 جنيه مصري 1.9351 جنيه مصري سعر دولار اســـترالى 12.8710 جنيه مصري 12.9510 جنيه مصري سعر يوان صينى 2.7521 جنيه مصري 2.7690 جنيه مصري

أسعار العملات العربية