أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 8-9-2022
تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم، أمام الجنيه المصري، ماعدا الدولار الذي واصل ارتفاعه طوال الأسبوع ليسجل ارتفاعات قياسية لأول مرة في تاريخه ويصل لحاجز 19.28 جنيه.
فيما استقرت أغلب أسعار العملات العربية وأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم في أغلب البنوك المصرية، وتشكل العملات الأجنبية مصدرا مهما لمصر لشراء الاحتياجات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.
وتشكل تحويلات المصرين من الخارج من العملات الأجنبية مصدرا جيدا للاقتصاد المصري، حيث تساهم في زيادة النقد الأجنبي، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من شهر يوليو 2021 إلى مايو 2022، بنحو 2.1 % لتصل إلى 29.1 مليار دولار، مقابل نحو 28.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان صدر من البنك المركزي في يوليو الماضي.
وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس، والتى جاءت على النحو التالى:
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر دولار أمريكى
|19.2222 جنيه مصري
|19.2983 جنيه مصري
|سعر يورو
|19.0012 جنيه مصري
|19.0841 جنيه مصري
|سعر جنيه إسترلينى
|21.9537 جنيه مصري
|22.0541 جنيه مصري
|سعر فرنك سويسرى
|19.4952 جنيه مصري
|19.5843 جنيه مصري
|100 ين يابانى
|13.2659 جنيه مصري
|13.3211 جنيه مصري
|سعر اليوان الصينى
|2.7552 جنيه مصري
|2.7668 جنيه مصري
|سعر كرون دنماركي
|2.5527 جنيه مصري
|2.5796 جنيه مصري
|سعر كرون نرويجي
|1.9053 جنيه مصري
|1.9351 جنيه مصري
|سعر دولار اســـترالى
|12.8710 جنيه مصري
|12.9510 جنيه مصري
|سعر يوان صينى
|2.7521 جنيه مصري
|2.7690 جنيه مصري
أسعار العملات العربية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر ريال سعودى
|5.1143 جنيه مصري
|5.1360 جنيه مصري
|سعر دينار كويتى
|62.0873 جنيه مصري
|62.4178 جنيه مصري
|سعر درهم إماراتى
|5.2331 جنيه مصري
|5.2542 جنيه مصري
|سعر دينار بحريني
|49.6641 جنيه مصري
|51.1419 جنيه مصري
|سعر ريال عماني
|48.7817 جنيه مصري
|50.0779 جنيه مصري
|سعر ريال قطري
|4.9282 جنيه مصري
|5.2563 جنيه مصري
|دينار أردني
|26.7316 جنيه مصري
|27.1664 جنيه مصري