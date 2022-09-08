الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 8-9-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم، أمام الجنيه المصري، ماعدا الدولار الذي واصل ارتفاعه طوال الأسبوع ليسجل ارتفاعات قياسية لأول مرة في تاريخه ويصل لحاجز 19.28 جنيه.

فيما استقرت أغلب أسعار العملات العربية وأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم في أغلب البنوك المصرية، وتشكل العملات الأجنبية مصدرا مهما لمصر لشراء الاحتياجات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.

وتشكل تحويلات المصرين من الخارج من العملات الأجنبية مصدرا جيدا للاقتصاد المصري، حيث تساهم في زيادة النقد الأجنبي، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من شهر يوليو  2021 إلى مايو 2022، بنحو 2.1 % لتصل إلى 29.1 مليار دولار، مقابل نحو 28.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان صدر من البنك المركزي في يوليو الماضي.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية  اليوم الخميس، والتى جاءت على النحو التالى:

أسعار العملات الأجنبية 

 

 العملة شراء بيع
سعر دولار أمريكى​19.2222 جنيه مصري 19.2983 جنيه مصري
سعر يورو​19.0012 جنيه مصري19.0841 جنيه مصري
سعر جنيه إسترلينى​21.9537 جنيه مصري22.0541 جنيه مصري
سعر فرنك سويسرى​19.4952 جنيه مصري19.5843 جنيه مصري
100  ين يابانى​13.2659 جنيه مصري13.3211 جنيه مصري
سعر اليوان الصينى​2.7552 جنيه مصري2.7668 جنيه مصري
سعر كرون دنماركي      2.5527      جنيه مصري    2.5796 جنيه مصري 
سعر كرون نرويجي 1.9053   جنيه مصري1.9351 جنيه مصري 
سعر دولار اســـترالى12.8710 جنيه مصري12.9510 جنيه مصري 
سعر يوان صينى2.7521 جنيه مصري2.7690 جنيه مصري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعار العملات العربية 

 

 العملة شراء بيع
سعر ريال سعودى​5.1143 جنيه مصري5.1360 جنيه مصري
سعر دينار كويتى​62.0873 جنيه مصري62.4178 جنيه مصري
سعر درهم إماراتى​5.2331 جنيه مصري5.2542 جنيه مصري
سعر دينار بحريني   49.6641    جنيه مصري51.1419 جنيه مصري
سعر ريال عماني       48.7817      جنيه مصري50.0779 جنيه مصري
سعر ريال قطري      4.9282     جنيه مصري5.2563 جنيه مصري
دينار أردني     26.7316    جنيه مصري27.1664 جنيه مصري

 

 

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