سعر الدولار اليوم الخميس 8-9-2022 فى البنوك المصرية

ارتفاعات جديدة سجلها سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ليواصل سلسلة الارتفاعات التي بدأها يوم الأحد بداية الأسبوع في البنوك المصرية، وبلغ إجمالى الارتفاعات التي سجلها سعر الدولار منذ يوم الأحد وحتى اليوم 4 قروش، حتى سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19:26 جنيه.

واستمرت زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري رغم تثبيت البنوك لسعر الفائدة في الاجتماع الأخير لها، ولكن وسط توقعات من خبراء مصرفيين بحتمية زيادة سعر الفائدة في مصر بنحو 1% مع استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لديه بصفة دورية حتى يتخلصوا من التضخم على حد تعبيرهم.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 8-9-2022

بلغ سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى خلال تعاملات اليوم 19.19 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار داخل بنك مصر ليسجل سعر 19.22 جنيه مصري شراء، و19.28 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 19.19 جنيه مصري للشراء، و19.25 جنيه مصري للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل سعر 19.24 جنيه مصري للبيع، وسعر 19.3 جنيه مصري للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل سعر 19.27 جنيه مصري للشراء، و19.3 جنيه مصري للبيع.

ارتفع سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل سعر 19.27 جنيه مصري للشراء، وسعر 19.3 جنيه مصري للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل سعر 19.23 جنيه مصري للشراء، 19.3 جنيه مصري للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية ليسجل سعر 19.2 جنيه مصري للشراء، و19.3 جنيه مصري للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 19.24 جنيه مصري للشراء و19.30 جنيه مصري للبيع.