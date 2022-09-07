الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2022.. وموعد تنسيق الكليات الأزهرية

تنسيق الكليات الأزهرية
تنسيق الكليات الأزهرية
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يتصدر البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية محركات البحث العالمية جوجل وتويتر خلال الساعات الأخيرة حتى أصبحت " تريند" بين آلاف الطلاب والطالبات في مختلف محافظات الجمهورية،  وذلك بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني علمي وأدبي والشعبة الإسلامية، الآن على رابط بوابة الأزهر الإلكتروني للنتائج 2022، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر، عقب اعتمادها رسميًا.

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

وفي صباح اليوم اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، التي أجريت خلال الفترة الماضية في 9 مقرات بالقاهرة، القليوبية، الجيزة، المنوفية، الغربية، البحيرة، الشرقية، الغربية وكفر الشيخ.

رابط شغال.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 وشروط التسجيل

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

فيما قد بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 أدبي 66,13%، أما القسم العلمي فوصلت نسبة النجاح فيها 62,20%، فيما بلغت النسبة العامة للناجحين بالقسمين معًا 64,80%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات البالغ 61 ألف و280 طالب وطالبة، وحضر منهم 57 ألف و654 طالب وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول والثاني لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد الطلاب ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامي.

نتيجة الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

وبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021-2022 61 ألف و278 طالب وطالبة، أعلنت نتائجهم على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج اليوم.

ويمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بالدخول على لينك بوابة الأزهر للنتائج 2022 من هنا بالرقم القومي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 

وهناك 5 خطوات يجب على الطالب تنفيذها للحصول على النتيجة، الأولى الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، ثم اختيار نتائج الامتحانات، وإدخال رقم الجلوس بدقة، وتحديد الشعبة "علمية أم أدبية"، ثم الضغط على زر الاستعلام.

موعد فتح باب التنسيق في الكليات والجامعات الأزهرية 2022

ويتم فتح باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، بعد 48 ساعة من إعلان النتائج ويمكن دخوله عبر الرابـــــــــــط التالي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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