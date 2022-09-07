الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من سيدة بالهرم

المتهمين
المتهمين
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تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط متهمين بسرقة مبلغ مالي من سيدة عقب خروجها من أحد البنوك، بمنطقة الهرم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم الهرم من سيدة يؤكد تعرضها للسرقة من قبل شخصين عقب خروجها من أحد البنوك، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص وتفريغ الكاميرات تبين قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة المجنى عليها عقب خروجها من أحد البنوك.

تحرر المحضر اللازم وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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