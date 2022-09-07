رابط نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 بالرقم القومي

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 يهتم أولياء الأمور بمعرفة نتيجة تحويلات المدارس 2022، وإلحاق أولادهم بها التي ظهرت لهم في تنسيق ونتيجة التحويلات، حيث يرغب معظم الأهالي في ضم أولادهم لمدراس قريبة منهم أو تغيير النظام التعليمي المنتسبين له من تجريبي لعام أو لغات لعربي والعكس.

نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023

ويكثف البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور على نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023، خاصًة بعد غلق باب التقديم للتحويل بين مدارس الجيزة، الأربعاء الموافق 31 أغسطس الماضي.

رابط نتيجة تحويلات المدارس 2022

وينشر «الدستور»، في السطور التالية ضمن الخدمات والتقارير التي يقدمها للقراء، رابط نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 وموعد ظهورها، وفقًا لما أعلنه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 من خلال الرابط التالي:

التحويلات بين المدارس في الجيزة 2022-2023

وامتدت تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 منذ مطلع شهر يوليو الماضي وحتى الأربعاء 31 أغسطس الماضي، إذ أصدر أشرف سلومة قرارًا بمد فترة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 إلى نهاية شهر أغسطس بدلًا من غلق التحويل يوم 15 من الشهر ذاته.

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس

وكانت المديرية التعليمية أعلنت أن تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 تتم على موقع التحويلات الإلكتروني من خلال ولي أمر الطالب فقط، على أن تقع صحة البيانات المسجلة على مسئوليته الشخصية.

وشددت المديرية على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بدقة ليحتسب سنه الفعلي في أول أكتوبر القادم.

وأوضحت المديرية أن موعد إعلان نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 بالرقم القومي سيتم بداية من الخميس الماضي الموافق 1 سبتمبر 2022 لمدارس محافظة الجيزة.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2022

وحملت المديرية التعليمية ولي الأمر المسئولية عن اختياره مدرسة ذات كثافات عالية، مشددة على أن ذلك لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

وفي حالة قبول طلب تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 ينبغي على ولى الأمر طباعة الاستمارة من الموقع الرسمي وإرفاقها بالأوراق المطلوبة للتحويلات.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وتضمنت تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 إلكترونيًا جميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الثانية رياض أطفال، والتعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، والمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة للغات.

وأتاحت المديرية تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 ورقيًا للتعليم الخاص والفني.