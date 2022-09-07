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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-9-2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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أسعار الفراخ والبيض من أهم ما يشغل المصريين هذه الأيام بعد القفزات التاريخية التي شهدتها بورصة الدواجن الأشهر الأخيرة، جراء ارتفاع سعر الدولار، وبسبب زيادة أسعار الأعلاف وغيرها من مدخلات الصناعة الداجنة في مصر .

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-9-2022

ولأول مرة من فترة طويلة، استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الأربعاء 7-9-2022، فى السوق المحلية عند 28 و30 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

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أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 35 و36 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم اليوم الأربعاء 7-9-2022

فيما صعدت أسعار بورصة الدواجن اليوم إلى 31 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وواصل الكتكوت الأبيض فى بورصة الدواجن "منير السقا" ارتفاعه ليتراوح بين 6 و6.25 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 5 و5.25 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 22 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 7-9-2022

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و56 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 52 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 46 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 22 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم الأربعاء 7-9-2022

وبلغت أسعار بورصة الدواجن "محمد عادل" 30 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن "محمد عادل" 45 جنيهًا للكيلو، وصعد الكتكوت الأبيض إلى 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 7-9-2022

وللكثيرين الذين يتسألوا عن سعر البيض فقد بلغ سعر كرتونة البيض البلدى 70 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا للمستهلك، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

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