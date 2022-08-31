زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

يهتم المصريون من مختلف الفئات بسعر الفراخ في بورصة الدواجن، وذلك لأنها جزء أصيل على المائدة المصرية وهي مصدر البروتين الأول في غذائهم، لكن في الفترة الأخيرة ينشغلون بالتحديثات اليومية لسعر اللحوم البيضاء والبيض بسبب الزيادات المستمرة، من هنا يتصدر البحث عن سعر الدواجن محركات البحث العالمية.

زيادة سعر الفراخ في بورصة الدواجن 31 أغسطس

وفي موجة متتالية من الزيادات، صعدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-8-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 29 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وزادت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 35 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

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أسعار بورصة الدواجن منير السقا اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 32 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 4.75 و5 جنيهات، ودار الكتكوت الساسو حول 5 و5.5 جنيه، وهبط كيلو الأمهات البيضاء إلى 21 جنيهًا.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أ سعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 31 جنيها، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وهبطت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 46 جنيهًا للكيلو، فيما صعد الكتكوت الأبيض إلى 6 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 49 جنيهًا للكيلو، وانخفضت الأمهات البيضاء إلى 21 جنيهًا فى المزرعة.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 55 و60 جنيهًا، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.