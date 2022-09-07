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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-9-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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يهتم المصريون بسعر الريال السعودي خاصة الأسر التي لديها عاملون بالمملكة العربية السعودية، فالجالية المصرية بالسعودية هي أكبر الجاليات في الخارج على الإطلاق، حيث قاربت من 5 ملايين مصري، وتتجاوز تحويلاتهم بالدولار حسب آخر إحصاء 11 مليار دولار، أي نحو 55 مليار ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-9-2022 في مصر 

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-9-2022 في مصر، في البنوك مقابل الجنيه، وسجل 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالسوق مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 5-9-2022

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-9-2022 

ويتصدر البحث عن سعر الريال مقابل الجنية محركات البث، وفي السطور الآتية، يقدم موقع «الدستور» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والإسلامية والتجارية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للبيع، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي، في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بينت شاشات التداول، وصول سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول في بنك التنمية الصناعية، 5.05 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي، في البنك العربي الإفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي «البنك الأهلي الكويتي – مصر»، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول، تسجيل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 5-9-2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

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