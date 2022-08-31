سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى مصر

الريال السعودي من أهم العملات العربية التي يهتم بها الموردين والمستوردين المصري وآلاف الأسر المصرية بسبب التحويلات التي تحول لهم من المملكة العربية السعودية فهي الدولة الأكثر استقبالًا للمصريين في الخارج، ومن هنا يتصدر البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عبر محرك البحث العالمي " جوجل"

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-8-2022، بنهاية التعاملات البنكية في القطاع المصرفي المصري، وصل إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرية مقابل الجنيه، ويستعرض موقع «الدستور» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، بحسب شاشات التداول بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بينت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر اليوم الأربعاء 31-8-2022

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر بحسب شاشات التداول، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 31-8-2022

وأظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأربعاء 31-8-2022

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم الأربعاء 31-8-2022

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 31-8-2022

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، وفقًا لشاشات التداول، 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 31-8-2022

وحقق سعر الريال السعودي، في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 5.12 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري اليوم الأربعاء 31-8-2022

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.05 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 31-8-2022

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، إلى 4.97 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي اليوم الأربعاء 31-8-2022

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.