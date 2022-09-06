غرق شاب وإصابة آخر أثناء السباحة بشاطئ فى مطروح

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر أثناء السباحة فى أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغًا يفيد بغرق شاب وإنقاذ آخر خلال السباحة داخل أحد الشواطئ، وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

كان مستشفى مطروح العام استقبل أحمد السيد محمود محمد، 18 سنة وحالته العامة متوسطة، والسيد محمود محمد محمود، 16 سنة جثمانًا هامدًا وتم التحفظ على جثة الشاب بثلاجة المستشفى والشباب المصاب بقسم الاستقبال ووضعه تحت الملاحظة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.