الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

«فرخة مشوية» تقود عاملًا بالقليوبية إلى السجن

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، بالحبس لمدة سنة لعامل، والحبس 3 أشهر لـ4 آخرين؛ لاتهامهم باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" خلال مشاجرة بسبب ثمن "فرخة مشوية".

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 488 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 637 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "م ر ب"، 21 سنة، عامل، و"ر م ش"، 54 سنة، عامل، و"ب ر م"، 26 سنة، مرشد سياحي، و"ب ر م"، 24 سنة، طباخ، و"م ر م"، 15 سنة، طالب، في يوم 2 يناير من العام الجاري بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وحال كون المتهم الخامس قد تجاوز الخامسة عشرة ميلادياً ولم يبلغ سن الثامنة عشرة ميلادياً، حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.

وكانت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قد أكدت حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بسبب الخلاف على سعر "فرخة مشوية"، وضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري "فرد خرطوش"، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية عامل الحبس فرد خرطوش

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الخروج من «الكمبوند»!

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