الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

3 مصابين بحادث تصادم في كفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص بإصابات شديدة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بمنطقة الكوبري الأزرق في كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقي الإسعافات والفحوصات المطلوبة، ويتم متابعة حالتهم بالمستشفى.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول 3 مصابين في حادث تصادم بمنطقة الكوبري الأزرق، مدخل مدينة كفرالشيخ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص تبيّن إصابة كل من: مصطفى رأفت عمر، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات واليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة، عبدالله أحمد جمال، 25 سنة، مصاب بجروح بالرأس وكدمات وسحجات، عبدالله محمد أحمد، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم سيارة وتوك توك الكوبري الأزرق كفر الشيخ تصادم

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وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

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