الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

رئيسة وزراء صربيا تزور الأقلية الصربية في شمال كوسوفو

رئيسة الوزراء الصربية
رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش
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زارت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش شمال كوسوفو، اليوم.

وتعد زيارة «برنابيتش» هي الأولى منذ فترة طويلة لمسؤول صربي إلى الإقليم الصربي السابق الذي شهد أعمال عنف قبل أسابيع.

وكانت صربيا وكوسوفو أبرمتا في نهاية أغسطس اتفاقا لحرّية التنقّل بينهما، وذلك بعدما اشتدّت التوتّرات بين البلدين بفعل التدابير الجديدة لعبور الحدود التي اتخذتها بريشتينا.

في يوليو، في شمال كوسوفو حيث يعيش جزء كبير من الأقلية الصربية، نشبت أعمال عنف مع إقامة متاريس وإطلاق النار على شرطة كوسوفو.

رئيسة وزراء صربيا الأقلية الصربية شمال كوسوفو بلجراد تطبيع العلاقات بريشتينا

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وائل لطفي

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