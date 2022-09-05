رئيسة وزراء صربيا تزور الأقلية الصربية في شمال كوسوفو

زارت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش شمال كوسوفو، اليوم.

وتعد زيارة «برنابيتش» هي الأولى منذ فترة طويلة لمسؤول صربي إلى الإقليم الصربي السابق الذي شهد أعمال عنف قبل أسابيع.

وكانت صربيا وكوسوفو أبرمتا في نهاية أغسطس اتفاقا لحرّية التنقّل بينهما، وذلك بعدما اشتدّت التوتّرات بين البلدين بفعل التدابير الجديدة لعبور الحدود التي اتخذتها بريشتينا.

في يوليو، في شمال كوسوفو حيث يعيش جزء كبير من الأقلية الصربية، نشبت أعمال عنف مع إقامة متاريس وإطلاق النار على شرطة كوسوفو.