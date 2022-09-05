الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع طفلة غرقًا داخل حمام سباحة بمدينة نصر

غرقً
غرقً
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لقيت طفلة مصرعها، الإثنين، إثر غرقها في حمام سباحة بمدينة نصر، وتم نقل جثة المتوفية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد العثور على جثة داخل حمام سباحة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لمعرفة ملابسات الحادث.

تبين من خلال الفحص، العثور على جثة "ش.خ.ع" 5 سنوات، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية على الجسد، وبعمل التحريات الأولية دلت على وفاتها غرقًا داخل حمام السباحة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها، كما يتم مناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جثة داخل حمام سباحة حمام سباحة مدينة نصر جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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