أخبار الظهيرة| حقيقة رفض استقبال شحنات مصرية مصدرة.. و«المركزى» يصدر تعليمات جديدة

تناولت الساعات الماضية القليلة عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يستعرضها "الدستور" لكم في نشرة "أخبار الظهيرة"، وإليكم أبرز التفاصيل.

رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج.. شائعة

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها شروط ومعايير السلامة الصحية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها شروط ومعايير السلامة الصحية، مُشددةً على جودة وسلامة كل المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات المتبعة عالمياً، كما يتم حالياً التوسع في تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتي تعتمد على تكويد المحاصيل الزراعية، وتتضمن الالتزام بكل اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية. اضغط هنا

البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن اجتماعات مجلس الإدارة (مستند)

أصدر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة بشأن دورية اجتماعات مجلس الإدارة، ليصبح الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 6 مرات خلال العام الواحد بناءً على دعوة رئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء، وأن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس، بما لا يتعدى مرتين خلال العام للعضو الواحد. اضغط هنا

«تعرف على كنز في محافظتك» حملة وزارة السياحة للتعريف بالآثار في الأقاليم

أطلقت وزارة السياحة والآثار، منذ أيام الحملة الترويجية الخاصة بالمحافظات تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" على المنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة السياحة والآثار، وذلك من خلال عرض فيديوهات ترويجية عن كل محافظة. اضغط هنا

50 جنيهًا فى الطن.. انخفاض أسعار القمح فى السوق المحلية اليوم

انخفضت أسعار القمح، اليوم الإثنين 5-9-2022، لدى تجار الجملة في السوق المحلية، فقد شهد جميع الأنواع هبوطًا قدره 50 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، في افتتاح جلسة تداول اليوم الإثنين، ببورصة شيكاغو التجارية. اضغط هنا

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الإثنين سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما سيكون معتدلًا رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. اضغط هنا

