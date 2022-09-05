الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الإثنين سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما سيكون معتدلًا رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين سيكون هناك نشاط ملحوظ للرياح ليلًا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما شهد اليوم شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 
وتبلغ درجات الحرارة اليوم الإثنين: 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 - المحسوسة 36
السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40
جنوب الصعيد العظمى 43- المحسوسة 44

فيما أوضحت الأرصاد الجوية أن طقس غد الثلاثاء من المتوقع أن يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد ليسجل 39 درجة مئوية، كما أن هناك نشاطا للرياح على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل الإحساس بالرطوبة.

فيما حذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 - المحسوسة 36
السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40
جنوب الصعيد العظمى 39- المحسوسة 40

فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء المقبل لا يختلف كثيرًا عن طقس الثلاثاء، فرغم الانخفاض الملحوظ إلا أن هناك استقرارا لعدة أيام في درجات الحرارة على كل محافظات مصر.
درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 - المحسوسة 36
السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33
جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42
شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40
جنوب الصعيد العظمى 39- المحسوسة 40

ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع الرطوبة ارتفاع درجات الحرار ارتفاع أرصاد الجوية ارتفاع درجات السواحل الشمالية وجنوب سيناء السواحل الشمالية الحرارة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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