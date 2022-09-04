الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الرئيس الروسي السابق ميدفيديف يتهم برلين بشن «حرب هجينة» على موسكو

الرئيس الروسي السابق
الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
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اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الأحد، ألمانيا بشن "حرب هجينة" على روسيا، مبررا وقف شحنات الغاز إلى برلين بسلوكها "غير الودي" في خضم النزاع مع أوكرانيا.

 

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين ألمانيا وروسيا، التي تدهورت أصلا بسبب النزاع في أوكرانيا، بعد أن علقت موسكو تسليم برلين الشحنات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

 

وقال ميدفيديف في رسالة نشرت على تليجرام: "يقول المستشار الألماني أولاف شولتس إن روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة.. أولا ألمانيا بلد غير صديق وثانيا فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله (...) وتسلم أوكرانيا أسلحة فتاكة".

 

وأضاف: "بعبارة أخرى أعلنت حربا هجينة على روسيا. تتصرف ألمانيا كعدو لروسيا، والعم (شولتس) يفاجأ عندما يواجه الألمان مشاكل صغيرة مع الغاز".

 

العلاقات الروسية الألمانية دميتري ميدفيديف حرب هجينة اتهام النزاع في أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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