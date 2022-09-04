الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

خطوات الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة

البطاقة
البطاقة
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يهتم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالبحث عن خطوات الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة من خلال بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي وفرت رابطًا مخصصًا لأصحاب المعاشات يمكنهم من خلاله الاستعلام عن المعاش، ومع ارتفاع مؤشرات البحث عبر جوجل في البحث عن خطوات الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة، تعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة 

يستطيع أصحاب المعاش برقم البطاقة الاستعلام عن خدمات المعاش التي يحتاجون لمعرفتها بالدخول عبر هذا الرابط https://nosi.gov.eg، ثم اختيار أيقونة خدمة الاستعلام عن المعاشات، ثم كتابة البيانات المطلوبة لصاحب المعاش في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي من واقع البطاقة، الرقم القومي، رقم الملف التأميني، الشركة التي كان مقيد بها صاحب المعاش، الدرجة التي خرج عليها عند التقاعد)

وبعد ذلك وضع علامة صح على خانة لست روبوت، ثم الضغط على زر الاستعلام، فتظهر أمامك البيانات المطلوبة للاستعلام المراد معرفتها.

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وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد خصصت موقعا إلكترونا يستطيع من خلاله المؤمن عليهم بالاستعلام عن الخدمات التي  يحتاج المواطنين إليها ضمن المنظومة الرقمية التي تتبناها الحكومة خلال الفترة الحالية لربط الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من خلال منظومة إلكترونية موحدة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للجميع في الخدمات الحكومية.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة بالإضافة إلى بعض الخدمات الاخرى من خلال بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومنها خدمات الاستعلام عن المدة التأمينية والاستعلام عن الأجور والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه والقائم على صرف المعاش وقيمة المعاش الذي يتم صرفه و رصيد المؤمن عليه والاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

موعد زيادة المعاشات 

كما يهتم أصحاب المعاشات بالبحث عن موعد زيادة المعاشات، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه، ويستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في القاهرة

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه ، وحالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من  تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش​

الاستعلام عن المعاش الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة موعد زيادة المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المدة التأمينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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