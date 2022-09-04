للطلاب والمعلمين.. كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق الحساب المدرسى الموحد للخدمات الإلكترونية، حيث يضم منصة حسابات اوفيس ٣٦٥ Office365 التي يمكن من خلالها للطلاب والمعلمين إنشاء الحساب المدرسي الموحد، والتي تعتبر أول منصة من نوعها في الوطن العربي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية Microsoft ووكلائها في مصر شركة كايرو كودز Cairo Codes وشركة بلو كلاود Blue Cloud.

الحصول على الحساب المدرسي الموحد

وخلال الساعات الماضية، ازدادت التساؤلات من قبل الطلاب والمعلمين حول إنشاء الحساب المدرسي الموحد، حيث يمكن إنشاءه من خلال الضغط على هذه الكلمة. (اضغط هنا)

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد

وأعلنت الوزارة تفعيل حساب اوفيس 365 للمعلمين بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى، بعد الضغط علي هذا الرابط التالي office365.emis.gov.eg " اوفيس 365 " سيتم فتح موقع الحساب المدرسي الموحد وسوف تختار حساب المعلم، سوف يطلب الرقم القومي الخاص بك وكود المعلم.

أما الخطوة الثانية فبعد ادخال هذه البيانات اضغط على المربع أمام أنا لست روبوت ثم اضغط التحقق من البيانات.

إذا كانت بياناتك صحيحة سوف يتم تحويلك لشاشة تقوم فيها بإدخال البريد الاحتياطي وبعدها سوف يتم اظهار كلمة السر الخاصة بك.

ويوفر هذا الرابط آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلاب والمعلمين، وذلك لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من هذا الحساب، حيث إنه يدخل ضمن إطار الخدمات المتاحة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويتيح الحساب المدرسي الالكتروني الموحد عدة استراتيجيات وموارد وتقنيات تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الانترنت بسرعة شديدة، حيث يتيح الطلاب والمدرسين إيجاد سبل للتواصل والتعلم كما يمكن الاستفادة من الخدمات المجانية للمدارس.

وخلال الفترة الماضية، ازدادت عمليات البحث حول الحساب الموحد، وذلك من قبل المدرسين والطلاب، حيث يتيح الحساب الموحد عدة خدمات وتقنيات واستراتيجيات تكون عونا للطالب والمعلم فيما بعد.