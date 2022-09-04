المشدد 7 سنوات لعاطل سرق ربة منزل ونجلها فى منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد على عاطل 7 سنوات، وذلك بتهمة سرقة ربة منزل ونجلها بالإكراه في منشأة ناصر.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم عقب انتهاء التحقيقات معه، عن أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "مطواة" بقصد سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث سرق ربة منزل ونجلها بالإكراه، بعد أن أشهر في وجهيهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستولى منهما على متعلقاتهما الشخصية ومبلغ مالي، وفرَّ هاربًا.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأه ناصر بلاغًا من سيدة "ربة منزل" ونجلها، يفيدان فيه بتعرضهما للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل مجهول، وبجمع التحريات واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، والمسروقات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.