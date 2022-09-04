قرار من النيابة بشأن المتهمة بقطع عضو زوجها الذكرى بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتسبب في عاهة لزوجها عقب بترها عضوه الذكري عقب تخديره؛ لرفضه كتابة بيت الزوجية باسمها، والاستعلام عن الحالة الصحية لزوجها؛ تمهيدًا لسماع أقواله.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على سيدة أقدمت على قطع عضو زوجها لرفضه كتابة الشقة باسمها بمنطقة المطرية.

وتلقت ألأجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، حول وجود مصاب داخل شقة بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وجود رجل مصاب بقطع في عضوه الذكري بالكامل، وتم نقله في حالة حرجة للمستشفى.

وبعمل التحريات تبين أن زوجته قامت ببتر العضو الذكري لزوجها أثناء نومه لرفضه كتابة الشقة باسمها، وألقى القبض عليها، وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وتم حبسها على ذمة التحقيقات.