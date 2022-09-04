نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2022.. الرابط والتفاصيل

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري بعد إعلانها من إدارة الأزهر الشريف منذ عدة أسابيع، وفتح الأزهر الشريف أيضًا مرحلتين ثانية وثالثة للطلاب الذين لم تنطبق عليهم شروط القبول في المرحلة الثانية، بعد ظهور مقاعد خالية في المعاهد الأزهرية بالمحافظات، كما أعلن عن نتيجة المرحلة الثانية والثالثة لنتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري.

ومع زيادة البحث عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، وتصديرها مؤشرات بحث جوجل، تعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري.

رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى

يمكن لأولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي للحصول على نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

https://azhar.gov.eg/tnsek/Result.aspx

وبعد دخول أولياء الأمور على رابط بوابة الأزهر الشريف، تتم كتابة الرقم القومي للتلميذ لتظهر بعد ذلك نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي، وكان الأزهر الشريف قد حدد مجموعة من الشروط لقبول الطلاب للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الذي سيبدأ منها أن يكون الحد الأدنى للقبول بمرحلة الصف الأول الابتدائي، 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وبعد ظهور أماكن شاغرة في الصف الأول الابتدائي تم النزول بالسن 6 أشهر، كحد أدنى لسن القبول، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

وحددت الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الابتدائي، وهي شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر، وكشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو الطفل من الأمراض المعدية.

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022

وكان إدارة الأزهر الشريف قد حددت موعد بداية العام الدراسي الجديد، لتبدأ في الأول من شهر أكتوبر القادم 2022، وذلك بعد التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في كافة المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

ويعمل الأزهر الشريف حاليًا على حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلًا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسي الجديد.