بيهتم آلاف الطلبة والطالبات من خريجي الدبلومات الفنية " تجاري – صناعي – فندقي- زراعي" بالبحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات الدور الثاني، ترتفع عمليات البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وطريقة التسجيل في الموقع حتى يلتحق هؤلاء الطلاب بالمرحلة التعليمية المختلفة وينتظر طلاب الدبلومات الفنية موعد تسجيل الرغبات في الجامعات الحكومية والذي يتزامن مع المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات

وللمهتمين من طلاب الدبلومات الفنية، تنشر موقع «الدستور» ضمن الموضوعات الخبرية الخدمية التي تقدمها في مجال التعليم، نعرض رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الذي يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، وموعد فتح تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات

وأتاحت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق وهو المختص بتسجيل رغبات طلاب المعاهد الفنية لنظامي 3 و5 سنوات، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشرة من هنــا.

خدمات موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويقدم موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية عدد من الخدمات وهي كالآتي:

- تسجيل الرغبات للالتحاق بالمرحلة التعليمية الجديدة.

- التسجيل لاختبار القدرات مع العلم أن تلك الخدمة انتهي وقت التقديم.

- تقليل الاغتراب وتلك الخدمة يتم فتح التسجيل فيها بعد ظهور نتيجة تنسيق الرغبات.

بالإضافة إلي قائمة كاملة فيما يخص المعاهد و الكليات المتاحة للدبلومات بمختلف تخصصاتها، والحد الأدني للقبول في تلك الكليات والمعاهد في الأعوام السابقة لنظامي 3 و5 سنوات.

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية 2022

وعن موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق لمرحلة الأخيرة من تنسيق الدبلومات الفنية، كان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة أنّ تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022 سينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ويتمّ الاستعداد لاستقبال الطلاب بمكاتب التنسيق الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات.

يُشار إلى أنَّ هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية، وقالت الوزارة، إنَّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنفس ضوابط العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

وفي وقت سابق أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، في النظامين والشهادات الـ 4، وهي:

- نسبة النجاح في نظام 5 سنوات 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51% عن العام الماضي.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام الماضي.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام الماضي.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 95.10% بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 100%.

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 86.44% بزيادة مقدارها 3.06% عن العام الماضي.