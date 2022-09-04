الأحد 04 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

رابط تنسيق الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
ads

بيهتم آلاف الطلبة والطالبات من خريجي الدبلومات الفنية " تجاري – صناعي – فندقي- زراعي" بالبحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات الدور الثاني، ترتفع عمليات البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وطريقة التسجيل في الموقع حتى يلتحق هؤلاء الطلاب بالمرحلة التعليمية المختلفة وينتظر طلاب الدبلومات الفنية موعد تسجيل الرغبات في الجامعات الحكومية والذي يتزامن مع المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات

وللمهتمين من طلاب الدبلومات الفنية، تنشر موقع «الدستور» ضمن الموضوعات الخبرية الخدمية التي تقدمها في مجال التعليم، نعرض رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022  الذي يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، وموعد فتح تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية.

تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.. ومؤشرات القبول في الكليات والمعاهد

رابط تنسيق القبول بـ كليات الأزهر 2022 ومؤشرات القبول في كليات البنين

الآن رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. وموعد التقديم

رابط تنسيق الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات

وأتاحت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق وهو المختص بتسجيل رغبات طلاب المعاهد الفنية لنظامي 3 و5 سنوات، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشرة من هنــا.

خدمات موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويقدم موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية عدد من الخدمات وهي كالآتي:

 

- تسجيل الرغبات للالتحاق بالمرحلة التعليمية الجديدة.

 

- التسجيل لاختبار القدرات مع العلم أن تلك الخدمة انتهي وقت التقديم.

 

- تقليل الاغتراب وتلك الخدمة يتم فتح التسجيل فيها بعد ظهور نتيجة تنسيق الرغبات.

 

بالإضافة إلي قائمة كاملة فيما يخص المعاهد و الكليات المتاحة للدبلومات بمختلف تخصصاتها، والحد الأدني للقبول في تلك الكليات والمعاهد في الأعوام السابقة لنظامي 3 و5 سنوات.

 

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية 2022

وعن موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق لمرحلة الأخيرة من تنسيق الدبلومات الفنية، كان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة أنّ تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022 سينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ويتمّ الاستعداد لاستقبال الطلاب بمكاتب التنسيق الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات.

يُشار إلى أنَّ هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية، وقالت الوزارة، إنَّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنفس ضوابط العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 

وفي وقت سابق أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، في النظامين والشهادات الـ 4، وهي: 

- نسبة النجاح في نظام 5 سنوات 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51% عن العام الماضي.

 

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام الماضي.

 

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام الماضي.

 

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 95.10% بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم.

 

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 100%.

 

- نسبة النجاح في نظام 3 سنوات 86.44% بزيادة مقدارها 3.06% عن العام الماضي.

مرحلة جديدة من الحوار الوطني خلال أيام.. و5 ملفات تتصدر المحور الاجتماعي

«الإسكان الاجتماعي» يكشف حقيقة صورة معدلة للإعلان المقبل لحجز وحدات منخفضي الدخل

الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات تنسيق الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات الدبلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات رابط تنسيق الدبلومات الفنية

مواد متعلقة

التعليم العالى: 40 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

الأكثر قراءة

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

41 مليون جنيه.. القبض على «مستريح الملابس» بالإسكندرية

ابتسامة وداع وطلقة غدر.. «أمانى» تلقى مصير «نيرة» بسبب رفض الحب

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 4-9-2022

3 آلاف صوت تكمل النصاب القانونى لصحة انتخابات المحامين

القبض على هارب من 595 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

محمد المعموري

التصحر.. والمعالجات الجدية للحد منها

د.أحمد الخميسى

حديث حول جورباتشوف

ماجد حبته

قلق فى المحيط الهادئ

مؤمن المحمدي

القرية وزلعة العسل

د. منى حلمى

تنفيذ الموت عبر البث المباشر الحى

علي سعدة

دخلنا المفقود فى السياحة

صور

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تدريبات ومهام خاصة.. القبض على شبكة تجسس إسرائيلية من "البهائيين" فى إيران

بتنسيق مع مصر.. كواليس إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطينى «خليل العواودة»

بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. حماس تعدم فلسطينيين اثنين من غزة