الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«سروجي» يقتل سيدة وطفلتها في ترعة بطنطا

جثة
جثة
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قضت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار سامي بريك، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل سيدة وطفلتها، والتخلص منهم في ترعة بمركز طنطا، بالإعدام شنقا.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة سيدة وطفلة بإحدى الترع بقرية الرجدية مركز طنطا.

وتم تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، وضباط مركز طنطا، لكشف غموض الواقعة، وتبين أن السيدة وطفلتها مبلغ باختفائهم.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شخص يدعى «السيد. ع»، 45 عاماً، سروجي، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية، وأصدرت حكمها المتقدم.

ضبط سروجي التحريات المباحث الجنائية بالغربية محكمة جنايات طنطا معاقبة سيدة الإعدام شنق

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وائل لطفي

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