طعن شاب إثر مشاجرة عائلية بمركز طهطا

شهد مركز طهطا في محافظة سوهاج، مشاجرة بدائرة المركز، بين عائلتين بسبب خلافات بينهم، والتي أسفرت عن إصابة أحدهم بجرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، والقبض على 3 من طرفي المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين، بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة عامل بإصابة بالغة وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز، بوجود مشاجرة ومصاب بناحية قرية بنجا دائرة المركز، وتبين أنها بين كل من "طرف أول" عبدالعال ش ع م 38 سنة عامل مصاب بجرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين "طرف ثان" حسني ع م ا 31 سنة عامل، وشقيقه أيمن ع م ا 27 سنة عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية. وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين" وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.