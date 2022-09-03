السبت 03 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق حسب الله الكفراوي بالمعادي

صورة من الحادث
صورة من الحادث
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أصيب شخصان، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق حسب الله الكفراوي في منطقة المعادي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمحور حسب الله الكفراوي في المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف إطار السيارة وانقلابها ما أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين الأجهزة الأمنية حادث إنقلاب سيارة ملاكي حسب الله الكفراوي سيارتي إسعاف حادث مرورى حادث انقلاب سيارة

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