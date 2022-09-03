السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 8 إثر تصادم سيارتى ميكروباص بطريق أسوان الزراعى

حادث
حادث
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وقع حادث تصادم سيارتى ميكروباص على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعى فى مركز إدفو بمنطقة الريتاج.

ووجه مدير مرفق إسعاف أسوان، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين إصابة 8 أشخاص كحصيلة أولية للحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

اتخاذ الإجراءات اللازمة إصابة 8 أشخاص الإسعافات اللازمة الإجراءات اللازمة أقرب مستشفى الرعاية الطبية اللازمة بمحافظة أسوان تصادم سيارتي ميكروباص

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