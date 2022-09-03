مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة فى الشرقية

انقلبت سيارة بمياه ترعة السعدية بمحافظة الشرقية، ولقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون بسحجات وكدمات، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى القرين العام، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزى، بوصول "ف. إ"، 22 عامًا، مقيم الأسدية أبوحماد، جثة هامدة.

وكشفت التحريات انقلاب سيارة ملاكى وسقوطها بمياه ترعة السعدية، دائرة مركز أبوحماد إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، بطريق العزازى- القرين، وتم استدعاء الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، فيما أصيب 3 آخرون بسحجات وكدمات متفرقة.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.