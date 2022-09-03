السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس عامل لسرقته باب مقبرة في سوهاج 15 يوما

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بمركز أخميم، تجديد حبس عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة باب حديدي ذو ضلفة واحدة، من مقبرة آي بمنطقة مقابر السلاموني، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر أحوال قسم السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن بلاغًا من مفتش منطقة الآثار المصرية بأخميم سرقة باب حديدي ذو ضلفة واحدة بالحلق الخاص به، خاص بمقبرة آي، بمنطقة مقابر السلاموني الأثرية، غير مُعدة للزيارة والكائنة بدائرة المركز.

أثبت التحريات صحة البلاغ، وتبين أن وراء الواقعة عامل- ويقيم دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه بجوار منطقة المقابر وبحوزته الباب الحديدي المُبلغ بسرقته.

أقر المتهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع خاله ويقيم بذات الناحية، هارب، حيث انصرف المتهم الثاني من المكان تاركًا المتهم الأول لبيع الباب الحديدي لإحدى الورش بالمنطقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

عامل النيابة العامة ذمة التحقيقات مقابر السلاموني شرطة أخميم محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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