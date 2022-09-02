مصرع وإصابة 12 باصطدام قطار بسيارة فى الشرقية

لقيت مواطنة وابنتها مصرعهما وأصيب عشرة آخرون جراء تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر أكياد مركز فاقوس، في الشرقية.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد البحرية مركز فاقوس.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة 10 آخرين بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى، والمصابين لتلقي الإسعافات الأولية.

وكشفت التحريات الأولية عن أنه أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص شريط السكك الحديدية من مزلقان فرعي بناحية قرية كفر أكياد اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.