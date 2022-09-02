الجمعة 02 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية بمواد مخدرة وسلاح نارى

حبس
حبس
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ضبط ضباط مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية عاطلا وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري وهارب من أحكام قضائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري وهارب من أحكام قضائية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضباط مباحث مركز شرطة أشمون عاطل مواد مخدرة سلاح نارى أحكام قضائية

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