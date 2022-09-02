ضبط صاحب محل بقالة يتاجر في العملة بسوهاج

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (فرع جنوب الصعيد) برئاسة العميد حسن الإمام، مدير الفرع، القبض على صاحب محل بقالة يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغ من الإدارة العامة لفرع جنوب الصعيد، تفيد قيام صاحب محل بقالة ويقيم قرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج بممارسة نشاطه المؤثم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذا من المحل مكانا لممارسة نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحريات أن المتهم صاحب محل بقالة ويقيم دائرة المركز يتاجر بالنقد الأجنبي داخل محل البقالة الخاص به بدائرة مركز سوهاج ويتردد عليه مواطنون من أجل استبدال العملات المختلفة.

وباتخاذ الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم استهداف المتحرى عنه داخل المحل الخاص به حيث تم ضبطه في أثناء تعامله بالنقد الأجنبي مع مدرس بمعهد جزيرة المنتصر ويقيم بذات العنوان وبحوزتهما 10 آلاف ليرة لبناني، 20 ألف دينار عراقي، 24.5 دينار كويتي و70 ألف جنيه مصري.

أقرا المتهمان بما أسفرت عنه عملية الضبط وقرر الثاني حضوره لبيع المبالغ المالية الأجنبية للأول وأضاف الثاني ملكيته للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق.