الجمعة 02 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

أسلاك كهرباء مكشوفة تنهى حياة طفل رضيع فى سوهاج

حياة طفل
حياة طفل
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أنهت الأسلاك الكهربائية العارية حياة  طفل رضيع يبلغ من العمر عاما، بمنزله بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج عقب ملامسة يده لها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لصعق التيار الكهربائى بدائرة المركز وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى المركزى والتي صرحت بدفن الجثة.

- نتائج التحريات

كشفت  التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول الطفل يبلغ من العمر عاما، ويقيم بدائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

وباستجواب  والد الطفل، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية. 

 وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

الأسلاك الكهربائية العارية طفل مركز البلينا مفتش الصحة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج شرطة البلينا

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وائل لطفي

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