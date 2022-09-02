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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-9-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، واستقرت أغلب أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم أمام الجنيه المصري وتستمر حالة الثبات السعري لـ أسعار العملات الأجنبية والعربية لمدة يومين، مع توقف التعاملات في البنوك المصرية، مع الاجازة الأسبوعية والتي تكون يومي الجمعة والسبت.

 

سعر العملات الأجنبية 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية  اليوم الجمعة

 

أسعار العملات الأجنبية في مصر 

 

العملة شراء بيع 
دولار أمريكى​19.1808 جنيه مصري 19.2583 جنيه مصري
يورو​19.1674 جنيه مصري19.2487 جنيه مصري
جنيه إسترلينى​22.1711 جنيه مصري22.2684 جنيه مصري
فرنك سويسرى​19.5364 جنيه مصري19.6173 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.7379 جنيه مصري13.7944 جنيه مصري
ريال سعودى​5.1040 جنيه مصري5.1260 جنيه مصري
دينار كويتى​62.1624 جنيه مصري62.4986 جنيه مصري
درهم اماراتى​5.2220 جنيه مصري5.2434 جنيه مصري
اليوان الصينى​2.7796 جنيه مصري2.7920 جنيه مصري
كرون نرويجي

شراء

1.9027

 

بيع

1.9442

 

 

 

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلى 

سعر الدولار الكندي اليوم فى البنك الأهلي: سعر الشراء 14.6457جنيه مصري، سعر البيع 14.723جنيه مصري 

سعر الكرون الدانماركي الآن فى البنك الأهلي : سعر الشراء 2.5824 جنيه مصري ، سعر البيع 2.5984 جنيه مصري.

 

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أسعار السلع المتاحة بالمجمعات الاستهلاكية بعد صرف الدعم الاستثنائي للأسر

سعر الكورن النرويجي : سعر الشراء 1.9518 جنيه مصري ، سعر البيع 1.9694 جنيه مصري  .

سعر الكرونا السويدي الآن : سعر الشراء 1.7945 جنيه مصري، سعر البيع 1.8073 جنيه 

سعر الفرنك السويسري: سعر الشراء 19.6799جنيه مصري، سعر البيع 19.778 جنيه مصري.

 

 

أسعار العملات العربية 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في ا البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

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سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك Saib نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي إيجي بنك EG Bank نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي  لدى البنك الأهلي بنحو 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي  لدى بنك مصر  بنحو 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

 

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 62.16 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع، وسجل لدى البنك الأهلي نحو 60.10 جنيه

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي أسعار العملات العربية دولار أمريكى​ يورو​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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