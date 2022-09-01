وزيرة البيئة تلتقى جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ

على هامش مشاركتها باجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين بإندونيسيا..

◄ د. ياسمين فؤاد: اتفاق مصرى أمريكى على دعم برنامج "نوفى" تنفيذًا لخطة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 والسيد جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وأمريكا، فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، وذلك على هامش مشاركتها فى اجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين المنعقد بإندونيسيا بحضور السفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اللقاء تناول سبل دعم مصر ببرنامج المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتي تعرف باسم "نوفي NWFE"، والتى تعد برنامجًا وطنيًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وخاصة فيما يتعلق باستبدال عدد 17 محطة كهرباء تعمل الغاز الطبيعى بمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات تصل إلى ١٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنه جارٍ دراسة البرنامج من بنك الإعمار والتنمية الأوروبى وعدد من الجهات المانحة على أن يقدم جزء كمنحة وجزء آخر كتمويل ميسر واستثمارات من القطاع الخاص بإجمالي تكلفة حوالى ١٠ مليارات دولار.

كما أكدت د. ياسمين فؤاد أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق المصرى الأمريكى ودعم دول الاتحاد الأوروبى ومنظمات التمويل الدولية أثناء مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك تكاملًا بين الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والغذاء والمياه، فقد تم استعراض إمكانية تمويل برنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية التي تعد فرصة لإدراج القطاع الخاص إلى جانب استخدم محاصيل قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخي والذى يشكل مسار عمل للتحول الاخضر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء إمكانية مشاركة الجانب الأمريكى فى دعم مساندة مبادرة الزراعة التى من المقرر أن تطلقها مصر بمؤتمر المناخ القادم، كما تم التباحث حول المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ cop27 وذلك فيما يخص برنامج التخفيف المزمع إصدار قرار به فى مؤتمر شرم الشيخ وموضوع الخسائر والأضرار لدفع جدول أعمال المؤتمر والخروج بنتائج واضحة فى هذا الخصوص.

ومن جانبه رحب السيد جون كيرى بالمبادرات المصرية والاستعدادت لمؤتمر المناخ، مؤكدًا على دعمه لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ القادم، خاصة أنه مؤتمر للتنفيذ كما أكد أن مصر من الدول التى تسير على الطريق الصحيح للتحول الأخضر، والذى يعنى مزيدًا من فرص الوظائف الخضراء، مشيرًا إلى ضرورة توحيد العالم فى مواجهة التحديات العالمية للتغيرات المناخية.

كما أبدى المبعوث الأمريكى للمناخ الاهتمام ببرنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إمكانية التمويل والمساندة الأمريكية للمبادرة المصرية الخاصة بالزراعة والتى سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر.

جدير بالذكر أن برنامج "نوفى" قامت وزارة البيئة بإعداده من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات الفنية والمعنية اتساقًا مع كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وخطة المساهمات المحددة وطنيًا ٢٠٣٠، والتى نتج عنها حزمة من البرامج والمشروعات والتى تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.