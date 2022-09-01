الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد للمتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من طبيب بيطرى بالشرقية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 4 متهمين، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والمتهمين الثانى والثالث بالسجن سنتين مع الشغل، حضوريًا، وعاقبت المتهمتين الرابعة والخامسة غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية من طبيب بيطرى بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 758 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، المقيدة برقم 861 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 15 يناير الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من المجنى عليه السيد "ال م ف م"، 67 سنة، طبيب بيطرى بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بتعرضه لسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ من المال من مسكنه على يد مجهول اقتحم مسكنه ليلًا.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "محمد. أ. ال. ف"، وشهرته "العو"، وأن المتهم قد اشترك مع كل من: "رحيمة ص ع ال"، 58 سنة، و"كريم ع ع ع"، 38 سنة، و"فريدة. ع. ف. ال"، 38 سنة، و"هاجر. ع. ح. ع"، فى إخفاء المسروقات رغم علمهم بأن المصوغات الذهبية متحصلات سرقة.

وجرى ضبط المتهمين الأول والثانية والثالث، فيما لاذت المتهمتان الرابعة والخامسة بالهرب، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق الشرقية طبيب بيطري سرقة مصوغات ذهبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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