رابط التقديم.. تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات والكليات المتاحة

تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور، عن البدء بتنسيق دبلوم تجارة 2022 في منتصف شهر سبتمبر المقبل للالتحاق بالكليات والجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا أن مجموع تنسيق دبلوم التجارة 75% كحد أدنى.

تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات

ولهذا الغرض خصص وزير التعليم العالي والبحث العلمي رابطا إلكترونيا رسميا خاصا بوزارة التعليم العالي للتنسيق الإلكتروني، بهدف الالتحاق بالكليات والجامعات مع إجراء نفس القواعد التي كانت موجودة العام الماضي.

اختبارات القبول للدبلومات الفنية لدخول الجامعات

وأقرت وزارة التعليم العالي أنه يجب على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بجميع أقسامها: ” دبلوم تجارة، دبلوم زراعة، دبلوم فندقي، دبلوم صناعي” أن يجتازوا اختبار المعادلة قبل قبولهم في إحدى الجامعات“، والاختبارات تنطلق في شهر أغسطس الجاري.

تم تخصيص الأماكن الجامعية في الجامعات المصرية بنسبة 10٪ بناءً على إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي التالي بشهادة الدبلومات الفنية.

رابط تنسيق دبلوم تجارة 2022

يمكن لطلاب الدبلوم التجاري بنظام الثلاث سنوات الوصول إلى رابط تنسيق الدبلوم التجاري 2022 من خلال الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية تجارة

بعد الدخول إلى الموقع يتم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ونوع الدبلوم “التجاري” ونظام التدريب الذي يمكنك تحديده 3 أو 5 سنوات، ثم البدء في التسجيل رغباته والتي تصل إلى 75 رغبة اعتمادًا على التوزيع الجغرافي للطلاب.

موعد تنسيق دبلوم تجارة 2022

تبدأ الموافقة على الدبلومات الفنية لعام 2022 في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم التجارة 2022

تظهر مؤشرات النتائج أن تنسيق دبلوم تجارة نظام الثلاث سنوات لهذا العام 2022 تقترب بنسبة كبيرة من تنسيقات العام الماضي 2021، وكان الحد الأدنى لقبولها هي:

معهد فني صحي طنطا 97.06

معهد فني صحي المنصورة 97.06

معهد فني صحي جنوب الوادي 96.72

معهد فني صحي الزقازيق 96.37

معهد فني صحي الإسكندرية 96.2

معهد فني صحي الإسماعيلية 96.03

معهد فني صحي بنى سويف 95.69

معهد فني صحي أسيوط 95.52

معهد فني صحي سوهاج 95.51

معهد فني صحي أسوان 95.17

تجارة كفر الشيخ 94.48

تربية طنطا 94.31

تجارة دمياط 94.31

تجارة المنصورة 93.79

تربية كفر الشيخ 93.79

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 93.79

تجارة جنوب الوادي 93.62

تربية حلوان 93.45

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.45

تجارة العريش 93.44

تجارة أسوان 93.28

تجارة انتساب موجه دمياط 93.1

تجارة طنطا 93.1

تجارة بورسعيد 93.1

تربية مدينة السادات 93.1

تجارة الزقازيق 93

تجارة دمنهور 92.93

تجارة انتساب موجه المنصورة 92.93

تجارة انتساب موجه بور سعيد 92.76

تجارة الإسكندرية 92.76

تجارة انتساب موجه أسوان 92.59

تجارة انتساب موجه العريش 92.41

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 92.41

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 92.24

تربية سوهاج 92.24

تجارة أسيوط 92.07

تجارة السويس 92.07

تجارة بنها 92.07

تجارة سوهاج 92.06

تجارة القاهرة 91.9