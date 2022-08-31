قبل غلق باب التحويل.. خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس 2022

في هذه الساعات يُكثف البحث عن تفاصيل التحويل بين المدارس 2022 كونه آخر يوم يتمكن فيه أولياء الأمور والطلاب من هذا الإجراء بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة فتح باب التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسي المقبل 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية حتى اليوم الأربعاء 31 أغسطس ليكون اليوم هو نهاية الإجراء.

نتيجة التحويل بين المدارس 2022

وأوضحت التربية والتعليم أنه يمكن لأولياء الأمور المتقدمين بطلبات تحويل قيد أبنائهم من مدرسة إلى أخرى الاستعلام عن طلب التحويلات بين المدارس من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال طلبات التحويلات بين المدارس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدراس

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا ( اضغط هنا).

ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلبات التحويل.

وكتابة بيانات الطالب كاملةً في استمارات نقل القيد في التحويلات بين المدارس.

ويتم بعدها تدوين بيانات المدرسة المقيد فيها الطالب والإدارة التعليمية في التحويلات بين المدارس.

ثم تسجيل بيانات المدرسة الراغب في التحويل إليها والإدارة التعليمية في التحويلات بين المدارس.

والضغط على كلمة عرض الطلب للتأكد من صحة البيانات المدونة والسابق إدخالها في التحويلات بين المدارس.

والضغط على كلمة الاستعلام على النتيجة (قبول طلب التحويل، رفض).

خطوات ما بعد قبول طلب التحويل بين المدارس

عند قبول الطلب يتم إرسال رسالة على رقم الموبايل المسجل على موقع التقديم بكود الدفع 788، المقرر الدفع به على «فورى» مبلغ قدره 100 جنيه.

وأوضحت التربية والتعليم أنه بعد الدفع في فورى، يجب إدخال إيصال فورى على الموقع حتى يظهر اسم المدرسة التي تم القبول بها، ثم يجب طباعة الاستمارة، والتوجه إلى المدرسة التي تم القبول فيها، لاستكمال إجراءات التحويل.

وفى حالة ظهور رسالة «جارى فحص طلبك» أو «تحت الإجراء»، فإن ذلك يعنى أن النتيجة لم تظهر حتى اليوم، ويجب متابعة الموقع بشكل مستمر من خلال الرابط التالى..

وأكدت المديرية أنه في حال تم القبول يجب دفع مبلغ 100 جنيه في فورى بمجرد ظهور نتيجة التحويلات بين المدارس، وفى حالة عدم الدفع خلال أيام من ظهور النتيجة، سيسقط الطلب من السيستم واختيار طالب آخر مكانه في التحويلات بين المدارس.

رابط التحويل بين المدارس

- رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس القاهرة اضغط هنا.

- رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس الجيزة اضغط هنا

موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية العام الدراسي 2022-2023

قرر وزير التربية والتعليم أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 المقبل أول أيام الدراسة بـ المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية العام الدراسي 2022-2023

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، ليكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بدلا من 24 سبتمبر 2022 لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة للغات.