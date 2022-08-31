الأربعاء 31 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

قبل غلق باب التحويل.. خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس 2022

المدارس
المدارس
ads

في هذه الساعات يُكثف البحث عن تفاصيل التحويل بين المدارس 2022 كونه آخر يوم يتمكن فيه أولياء الأمور والطلاب من هذا الإجراء بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة فتح باب التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسي المقبل 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية حتى اليوم الأربعاء 31 أغسطس ليكون اليوم هو نهاية الإجراء.

نتيجة التحويل بين المدارس 2022

وأوضحت التربية والتعليم أنه يمكن لأولياء الأمور المتقدمين بطلبات تحويل قيد أبنائهم من مدرسة إلى أخرى الاستعلام عن طلب التحويلات بين المدارس من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال طلبات التحويلات بين المدارس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

موعد غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس على مستوى الجمهورية

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدراس

  • الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا (اضغط هنا).
  • ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلبات التحويل.
  • وكتابة بيانات الطالب كاملةً في استمارات نقل القيد في التحويلات بين المدارس.
  • ويتم بعدها تدوين بيانات المدرسة المقيد فيها الطالب والإدارة التعليمية في التحويلات بين المدارس.
  • ثم تسجيل بيانات المدرسة الراغب في التحويل إليها والإدارة التعليمية في التحويلات بين المدارس.
  • والضغط على كلمة عرض الطلب للتأكد من صحة البيانات المدونة والسابق إدخالها في التحويلات بين المدارس.
  • والضغط على كلمة الاستعلام على النتيجة (قبول طلب التحويل، رفض).

خطوات ما بعد قبول طلب التحويل بين المدارس

عند قبول الطلب يتم إرسال رسالة على رقم الموبايل المسجل على موقع التقديم بكود الدفع 788، المقرر الدفع به على «فورى» مبلغ قدره 100 جنيه.

وأوضحت التربية والتعليم أنه بعد الدفع في فورى، يجب إدخال إيصال فورى على الموقع حتى يظهر اسم المدرسة التي تم القبول بها، ثم يجب طباعة الاستمارة، والتوجه إلى المدرسة التي تم القبول فيها، لاستكمال إجراءات التحويل.

وفى حالة ظهور رسالة «جارى فحص طلبك» أو «تحت الإجراء»، فإن ذلك يعنى أن النتيجة لم تظهر حتى اليوم، ويجب متابعة الموقع بشكل مستمر من خلال الرابط التالى.. 

وأكدت المديرية أنه في حال تم القبول يجب دفع مبلغ 100 جنيه في فورى بمجرد ظهور نتيجة التحويلات بين المدارس، وفى حالة عدم الدفع خلال أيام من ظهور النتيجة، سيسقط الطلب من السيستم واختيار طالب آخر مكانه في التحويلات بين المدارس.

رابط التحويل بين المدارس

- رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس القاهرة اضغط هنا.

- رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس الجيزة اضغط  هنا

موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية العام الدراسي 2022-2023

قرر وزير التربية والتعليم أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 المقبل أول أيام الدراسة بـ المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية العام الدراسي 2022-2023

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، ليكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بدلا من 24 سبتمبر 2022 لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة للغات.

التحويل التحويل بين المدارس التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة العام الدراسى الجديد مواعيد بدء العام الدراسي 2022 2023 نتيجة التحويلات المدارس نتيجة التحويل بين المدارس 2022

مواد متعلقة

موعد غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس على مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

الأكثر قراءة

الإحصاء: 158% زيادة فى صادرات مصر لإسبانيا خلال 5 أشهر

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

وزير الإنتاج الحربى يتفقد «حلوان للمعدات»: ولد عملاقا وينافس المصانع العالمية

زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

أبرزها «Into the Deep».. قائمة الأفلام الأجنبية الجديدة بدور العرض المصرية

تقديرًا.. منح وسام الجمهورية لرئيس النيابة الإدارية السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

صور

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة