«الحياة» تنفرد بالعرض الحصرى لحفل المطرب محمد محسن الليلة

تنفرد شبكة تليفزيون الحياة، بالعرض الحصري لحفل المطرب محمد محسن من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء الدولي في دورته الـ30.

ومن المقرر أن يقدم المطرب محمد محسن في تمام الساعة العاشرة مساءً، نخبة من أعماله الخاصة، إلى جانب باقة من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربية منها أهو ده اللي صار، حبات الندي، أنا أتوب عن حبك، البحر بيضحك ليه، حضنك حياة، أغار من قلبي، سالمة يا سلامة، في قلبي مكان، فوضت أمري وغيرها.

ويسبقه في الثامنة مساء حفل لأوركسترا الحجرة تحت إشراف المايسترو الدكتور مدحت عبدالسلام، يتضمن عددا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

بعده تتغنى نوران أبوطالب بكوكبة من المؤلفات التراثية والمعاصرة منها الحلوة دي، لأ مش أنا اللي أبكي، في هويد الليل، صبري عليك طال، ممكن، شبابيك، صباح ومسا، سألتك حبيبي، أنا والعذاب وهواك، إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها فوازير ويا نجمة.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد اعتلت قمة التريند خلال الأسبوعين الماضيين بسبب عرضها الحصري لحفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الجديدة، والتي ضمت كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي مثل هاني شاكر، علي الحجار، مدحت صالح، حنان ماضي، نادية مصطفي ونوال الزغبي.