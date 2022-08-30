انتقامًا لشرفه.. تجديد حبس شاب قتل ابنة عمته فى المطرية

أمر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المطرية، بتجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل ابنة عمته داخل شقتها انتقامًا لشرفه، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بالمطرية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان وجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة؛ لتحديد هوية المترددين على المجنى عليها.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها عقب علمه بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الأشخاص بالمنطقة، ما أثار حفيظة الشاب وقرر التخلص من الفتاة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم واجهها بعلاقتها غير الشرعية مع أحد الأشخاص فردد عليه "أنت مش واصى عليا"، فاستل سلاحا أبيض وسدد لها عدة طعنات فسقطت على الأرض مفارقة للحياة، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما لشرفه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.