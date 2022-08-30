الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 7 سنوات لعامل يتاجر فى الهيروين بسوهاج

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء  عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار فى الهيروين، كما عاقبت المتهم بالسجن سنة واحدة لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت  محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بحيازة جوهر مخدر " الهيروين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا 

البداية بورود معلومات لضباط مباحث طما  مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين المخدر ، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات قيام المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف بدائرة المركز والقرى المجاورة لها ، وتم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من لفافات الهيروين كانت معدة للبيع وسلاح نارى بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالواقعة.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن 6 سنوات غرامة 50 الف جنية الهيروين سلاح نارى مركز طما المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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