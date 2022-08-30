الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني 2022

التنسيق
التنسيق
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ساعات قليلة وينتهي تسجيل تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية العامة الذين سجلوا في المرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt .

ويبدأ بحث طلاب الثانوية العامة 2022 عن موعد ظهور نتائج تقليل الاغتراب التي بدأت يوم السبت الماضي 27 أغسطس وسيتم غلق تقليل الاغتراب يوم الثلاثاء 30-8-2022 الساعة الثالثة عصراَ عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية tansik.egyptولم يصدر حتى الان اي اخبار بخصوص مد موعد تسجيل تقليل الاغتراب .

 

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني tansik.egypt

 

ومن المقرر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عقب 72 ساعة من غلق باب تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt، اي يوم 3 سبتمر او 4 بحد أقصى في حال مد التقديم يوم واحد .

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ننشر بالتفصيل تنسيق الكليات العسكرية 2022 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

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تنسيق الكلية الحربية 2022.. موعد تقديم الضباط المتخصصين

شروط قبول تقليل الاغتراب 

يقدم الدستور من خلال هذا التقرير كل ما يريد طلاب الثانوية العامة 2022 معرفته بخصوص نتائج تقليل الاغتراب.

ما القبول الإقليمى و ما موقف الكليات التى تخضع للقبول الإقليمى من التحويلات؟

• القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد.

• يتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى، على أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التى تقع الجامعة فى نطاقها.

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بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

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بوابة الحكومة المصرية.. موقع التنسيق الإلكترونى 2022

ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية؟

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. 

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة؟ 

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

كيفية الحصول على بطاقة الترشيح لطلاب الثانوية العامة 2022

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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