شقيقان وراء إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

تمكن ضباط مباحث سوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط شقيقين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، دائرة مركز شرطة المنشاة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز مفادها قيام كل من: «حسن. ع»، 25 سنة، عامل، سابق اتهامه في 3 قضايا ما بين شروع في قتل وسلاح ناري وأقراص مُخدرة، وشقيقه «هشام. ع»، 23 سنة، عامل، بإدارتهما ورشة ببندر المنشاة دائرة المركز لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، والاتجار فيها بمنزلهما، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، دشنت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز استهدفت منزل المذكورين، وأسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما: 8 فرد روسي محلي الصنع، و6 أجسام لسلاح ناري عبارة عن طبنجة، و100 طلقة مختلفة الأعيرة، و16 طلقة آلية، و24 طلقة خرطوش، و6 خزن طبنجات، و"2 خزن بندقية خرطوش- 8 دبشك ينطوي لبنادق آلية- 3 دبشك لبنادق خرطوش- 16 إبرة ضرب نار- 3 صواريخ كهربائية- شنيور- 1 ماكينة جلي مواسير- 19 قطعة حديدية تستخدم في تصنيع الأسلحة- 11 ياي مختلفة الأحجام-11 قطعة خشبية لتصنيع دباشك الأسلحة محلية الصنع- 8 وجوه بلاستيكية لمقابض الطبنجات- حقيبة بها أدوات تصنيع الأسلحة مفكات- مفاتيح- شواكيش- كماشات- مبارد- مناشير- أسطوانات صواريخ- مسامير".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.