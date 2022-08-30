الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الصحة» تستعين بـ«المستشفيات الجامعية» لتقديم الخدمات الحرجة والعاجلة

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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وقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، رفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه وفقا للبروتوكول، تقوم الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة والسكان، بتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات للحالات المحولة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حال عدم تواجد أماكن بالرعايات المركزة أو الحضانات بالمستشفيات المتواجد بها، وتسجيل هذه الحالات على منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن البروتوكول ينص على قيام المستشفيات الجامعية باستقبال الحالات المعقدة التي تقتضي مهارات وتقنيات خاصة، والمحولة من منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك في حالة توافر التجهيزات اللازمة والأماكن المتاحة بالمستشفيات الجامعية، مع المساهمة في توفير وسد العجز في أسرة الرعايات المركزة والحضانات بمختلف تخصصاتها في حالة الاحتياج.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن البروتوكول ينص على توفير الدعم الفني والطبي في التشخيص عن بُعد والمشورة الطبية التخصصية وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، دون التأثير عن سير العمل داخل منشآته، لصالح المنتفعين بخدمات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، داخل منشآت وزارة الصحة والسكان.

من جهته، أوضح الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة والمشرف على المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، أنه في حالة وجود تكدس في طلب الخدمات في المجالات ذات الصلة الطبية، يتم التنسيق للحالات طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة.

الصحة وزارة السكان الرعاية الحرجة الطوارئ الجامهة

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