الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين فى حلوان

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على أصحاب الشركات في حلوان. 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من وكيل إحدى الشركات بمدينة بدر، بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قِبل 3 أشخاص، والاستيلاء منها على كمية من البضائع تقدر ثمنها بحوالي (2,800,000 جنيه) من مخزن الشركة.

وتبين من التحريات أن المتهمين أوهموا العاملين بالشركة بأنهم أصحاب شركة توريدات، وقيامهم بدفع جزء من المبلغ المالي من قيمة تلك البضائع، وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقي المبلغ المالي، إلا أنه اكتشف تعرض الشركة عمله لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

وأسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن القاهرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة- 2 دفتر شيكات- 2 بطاقة فيزا كارد- أوراق وعقود للشركة الوهمية سالفة الذكر- طن أكياس بلاستيك مجهولة المصدر.

وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع، من خلال صفحات التسويق الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأن الأكياس المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي "جار التوصل لمالكها".

كما أقر المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين من أصحاب الشركات، عقب إيهام ضحاياهم بامتلاكهم شركة توريدات، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة، واعترفوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم 4 أشخاص "سيئ النية" تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمخازن ملكهم وضبط بحوزتهم كمية من البضائع المستولى عليها.

جهات التحقيق حلوان 3 أشخاص النصب اصحاب الشركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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