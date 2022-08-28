الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تجنبًا لارتفاع الأسعار.. النمسا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى فصل أسعار الكهرباء عن الغاز

الكهرباء
الكهرباء
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دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز، لتجنّب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنه من المقرر مناقشة  الأمر خلال اجتماع طوارئ قريب.

وقال “نيهامر” في بيان له، إنه يجب خفض سعر الكهرباء، مضيفًا: "لا يمكننا ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرّر يوميًا مصير أسعار موارد الطاقة.

وتابع: "يجب أن نوقف هذا الجنون الحاصل حاليًا في أسواق الطاقة"، مؤكّدًا أن التحرّك المضاد لارتفاع الأسعار يجب ألّا يكون فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على المستوى الأوروبي.

وفي ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة الأوروبية، أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا،  الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لوزراء الطاقة بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأكّد “نيهامر” أن مسألة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز ستكون على جدول أعمال الاجتماع، لافتًا إلى أنه قد أثارها مع نظيره الألماني أولاف شولتس وبيتر فيالا.

وبعد 6 أشهر على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بلغت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات قياسية الجمعة، ما يُنذر بارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء تعود أسبابه إلى انقطاع تزويد دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا الغاز الروسي، علمًا أن 20% من الكهرباء الأوروبية تولّدها محطات طاقة تعمل بالغاز.

وتطال الأزمة كل أوروبا التي كانت معتمدة على خطط التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 للانتقال إلى استخدام طاقات متجددة أو الهيدروجين والاستعاضة عن الطاقات الأحفورية التي تتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة.

المستشار النمسوي سعر الكهرباء الغاز الاتحاد الأوروبي أسعار الكهرباء الرئيس الروسي فلاديمير اسواق الطاقة

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وائل لطفي

النخبة والناس

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