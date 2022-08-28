الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز جثة فتاة في الحي الكويتي بالخانكة

جثة
جثة
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قامت أجهزة الأمن بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة، بطريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة مركز شرطة الخانكة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر، بطريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة فتاة مجهولة، في العقد الثالث من العمر، على جانب طريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة المركز، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد في تحقيق الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمن بالقليوبية إصابات ظاهرية العثور علي جثة فتاة تشكيل فريق بحث شرطة الخانكة فريق بحث جنائى كشف لغز العثور على جثة

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النخبة والناس

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