السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الشابو فى نجع حمادى

أصدرت محكمة الجنايات في قنا، اليوم الأحد حكما، يقضي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمدرس بقنا، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة والشابو بمركز نجع حمادي.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2022 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عبد الوهاب.م، 53 عاما، معلم بإدارة فرشوط شمال قنا، ووجهت له النيابة العامة تهمة حيازة مواد مخدرة وشابو وسلاح ناري بقصد الإتجار.

تمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات نجع حمادي والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.